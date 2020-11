Covid-19, continue proteste anche in Spagna. Per la seconda notte, manifestanti sono scesi in piazza contro le misure varate dal governo

I vari governi nazionali si stanno adattando ai numeri in continuo aumento relativi al Covid-19, con misure sempre più severe e restrittive. L’obiettivo è quello di rallentare la curva epidemiologica e cercare di far rientrare una situazione che rischia di diventare drammatica nelle prossime settimane.

Tra i vari paesi in Europa, la Spagna è uno di quelli che più sta risentendo di questa seconda ondata del virus e, di conseguenza, il governo sta agendo con nuove restrizioni molto forti. Proprio per questo motivo, per la seconda notte di fila ci sono state decine di arresti durante gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. Inoltre, in alcune città ci sono stati anche saccheggi e atti vandalici di varia matrice.

Covid-19, proteste in Spagna: 32 arresti

Situazione sempre più delicata anche in Spagna. Per via dell’emergenza Covid-19, il governo nazionale ha deciso di varare misure ancor più restrittive di quelle già in vigore, per tentare di arginare l’aumento dei contagi delle ultime settimane. Tra le varie città in cui ci sono state violenti proteste tra manifestanti e polizia, Madrid si è resa purtroppo grande protagonista. Decine e decine di persone hanno riempito le strade della capitale, gridando “libertà!” e dando fuoco a cassonetti della spazzatura. Inoltre, sulla Gran Via – l’arteria principale della città – i manifestanti hanno innalzato barricate improvvisate.

Le forze dell’ordine hanno risposto con pietre e fumogeni vari, col tentativo di placare gli animi e far rientrare una situazione che rischiava di diventare ben più pericolosa di quanto già è stata. Alla fine – secondo i servizi d’emergenza – 12 persone sono rimaste ferite, mentre sono 32 gli arresti.

