Covid-19 in Inghilterra, Gove: “Possibile lockdown fino a dicembre”

Covid-19, possibile lockdown fino a dicembre in Inghilterra. Dopo una prima chiusura annunciata ieri dal Premier Johnson, oggi il ministro Michael Gove non ha escluso una proroga immediata del provvedimento.

Possibile lockdown fino al 2 dicembre per l’Inghilterra: lo ha annunciato Michael Gove, ministro dell’ufficio di Gabinetto del governo di Boris Johnson, ai microfoni di SkyNews. Con la situazione che sta maledettamente precipitando dal post estate, le Istituzioni inglesi non escludono nuovi severi provvedimenti per la salvaguardia nazionale.

Covid-19, possibile proroga del lockdown in Inghilterra

All’indomani dell’annuncio del Premier relativo alla nuova chiusura, il politico apre dunque già a un proroga del provvedimento. Secondo quanto ha infatti riferito, verranno presi in considerazione i contagi di novembre per emettere un nuovo verdetto. Se è osservabile un riabbassamento della curva epidemiologica come tutti auspicano, potrebbe esserci una sospensione dell’intervento.

Ma al contempo se il blocco nazionale non dovesse ridurre in maniera significativa il tasso d’infezione, allora scatterebbe praticamente in automatico un rinnovo di tale situazione. Il primo giro certo partirà da giovedì prossimo, quando chiuderanno vari esercizi come pub, ristoranti, palestre e tutto ciò che è stato ritenuto non essenziali. L’ordinanza ha creato inevitabili malumori sociali e politici, ma è stata ritenuta necessaria per non sprofondare nel baratro.

Carolyn Fairbairn, direttrice generale della Confederazione dell’industria britannica, ha già avvisato che per molte aziende un nuovo blocco momentaneo rischierebbe di aprire una voragine irrecuperabile. Dunque una proroga ulteriore del lockdown sarebbe letale per l’economia nazionale, e nel frattempo è bufera contro il governo. “Si sono mossi in ritardo”, riferiscono opposizione e cittadini.

