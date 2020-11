Il Covid-19 ha fattor registrare un altro focolaio, precisamente nella comunità di San Patrignano, con dei numeri preoccupanti.

Il Covid-19 non sta di certo facendo qualcosa per facilitare la nostra vittoria. Il momento è infatti molto complesso, con il numero di contagi che continua a crescere e coni bollettini giornalieri della Protezione Civile che ci descrivono una situazione certamente molto complessa. Tutti i giorni, infatti, il numero di contagiati sale e anche di parecchio, spingendo i governi nazionali e soprattutto le autorità regionali a fare delle riflessioni per quanto concerne le decisioni in materia di lotta alla malattia. Limitare l’apertura dei locali, obbligare la mascherina anche all’aperto, evitare gli assembramenti. Questo perché la situazione del Covid-19 è sempre più complessa e ora è stato registrato un altro focolaio che sta facendo preoccupare le autorità competenti: San Perignano.

LEGGI ANCHE —> Scuole, il dottor Villani: “Sono ultrasicure! Contagio difficile, vi spiego”

Covid-19, focolaio nella comunità di San Patrignano: la situazione

San Perignano è una comunità di persone, ex tossicodipendenti, che stanno cercando di ridare un senso alla propria vita. Purtroppo, però, il Covid-19 non fa distinzioni, e ha colpito anche queste persone alla ricerca della pace e di un futuro vero, della vita. Per il momento, riporta ANSA, si registra una quarantina di casi fra i ragazzi in percorso, tutti asintomatici o con pochi sintomi. Per evitare che la situazione possa precipitare, l’intera comunità si è messa in isolamento. La situazione diventa ancora più complicata in un’altra parte della struttura. In particolare i numeri parlano di 37 casi di Covid-19 su 50 pazienti nella casa alloggio, struttura divisa dalle altre che cura e provvede ai bisogni delle persone affette dall’AIDS, che sono incredibilmente più esposte a rischi per la malattia di Wuhan.

LEGGI ANCHE —> Meteo, l’anticiclone spegne autunno: festa di ognissanti ricca di sole