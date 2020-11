Coronavirus, Fontana: “Se si ferma Milano, si ferma la Lombardia”

Coronavirus, il governatore della Lombardia Fontana si è dichiarato contrario a un lockdown locale che coinvolga la città di Milano.

Continuerà nella giornata di domani il confronto tra governo, Regione, Province e Comuni sulle nuove misure restrittive prevista dal nuovo decreto in arrivo. Sembra che le Regioni abbiano avanzato la proposta di attuare dei divieti comuni a tutti il territorio per non entrare in confusione. L’Ansa riporta un vigolettato di un discorso pronunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza durante una delle riunioni: “In queste 48 ore costruiamo insieme il Dpcm su due orizzonti: misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente l’ultimo Dpcm, possiamo anche alzare l’asticella nazionale su alcuni punti condivisi e su alcuni territori alziamo i livelli di intervento”.

Coronavirus, le dichiarazioni del Ministro Boccia

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana si è epro dichiarato contrario all’ipotesi di un lockdown locale che coinvolga la città di Milano. Il Ministro Boccia ha invece spiegato che in ogni caso nel momento in cui l’indice di contagiosità sale oltre una certa soglia, le misure scattano in automatico. Motivo per cui, il nuovo decreto governativo ha il solo scopo a suo parere di agire in modo più rapido per contenere la diffusione di questa seconda ondata. Per quanto riguarda la scuola, Boccia ha chiarito che l’esecutivo al momento non ha ancora preso nessuna decisione a riguardo. Dichiarazioni che però lasciano intendere che lo spettro di una nuova chiusura degli istituti scolastici e tutt’altro che lontano.

