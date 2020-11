Caso Di Sabatino, nelle chat un tariffario per le prestazioni sessuali

In un chat tra Giulia Di Sabatino e Totaro, quest’ultimo espone alla ragazza un tariffario per le sue prestazioni sessuali.

Inizia ad entrare nel vivo il processo a carico di Francesco Totaro. Nella giornata di ieri, sono stati chiamati a testimoniare gli esperti informatici della Polizia Postale. Sono stati loro a scoprire i file incriminati all’interno dei dispositivi del 30 enne più di 134 mila file avevano come soggetto Giulia Di Sabatino. E in duemila di questi filmati, la ragazza veniva ripresa mentre aveva dei rapporti sessuali. Giulia Di Sabatino è morta il primo settembre del 2015 cadendo da un cavalcavia. Era il giorno del suo compleanno. La famiglia non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio e si è costituita parte civile al processo contro Totaro.

Leggi anche: Caso Di Sabatino, inizia il processo contro Totaro

Caso Di Sabatino, la ragazza aveva scritto a Totaro: “Mi pento di un sacco di cose”

Per loro la speranza è che emergano dei dettagli che permettano di riaprire il caso della figlia. Significativo inoltre, che altre due ragazze siano presenti nei file recuperati dalla Polizia Postale abbiano deciso però di tenersi fuori dal processo. La verità novità arriva però da un tariffario scoperto in una chat tra l’imputato e la Di Sabatino. Sembra infatti che Totaro abbia elencato un vero e proprio listino prezzi alla ragazza per le sue prestazioni sessuali. E per le sorti del processo, e forse anche del caso di questa giovanissima, il fatto che questi file possano essere stati il frutto di un accordo economico potrebbe rivelarsi un particolare decisivo. Sembra inoltre che poco dopo essere diventata maggiorenne, Giulia Di Sabatino abbia iniziato a pentirsi di alcune cose, al punto da scrivere a Totaro in un messaggio che “mi pento di un sacco di cose. Me ne accorgo solo adesso che è troppo tardi. Sappilo”.

Leggi anche: Caso Di Sabatino, la famiglia chiede che l’indagine venga riaperta