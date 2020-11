Canada, uomo accoltella passanti vestito da medievale: 2 morti e 5 feriti

In Canada un uomo vestito in abiti medievali accoltella diversi passanti. In seguito all’episodio, la polizia invita tutti a restare a casa.

Tragico episodio di cronaca in Canada, dove un uomo vestito con abiti medievali è sceso in strada, seminando il panico. Infatti secondo quanto riportano i media locali, l’uomo avrebbe impugnato il suo coltello ed aggredito diversi passanti. Secondo la cronanca canadese, il bilancio in seguito alle aggressioni è di ben 2 morti ed altre 5 persone rimaste ferite.

Dopo la notizia lanciata dalla Bbc, il governo canadese ha invitato tutta la popolazione a rimanere in casa. A riportare le caratteristiche dell’uomo ci ha pensato proprio l’emittente televisiva. Mentre invece intorno all’una di notte, la polizia avrebbe fermato l’aggressore dell’età di circa 20 anni. Nonostante il fermo imposto al ragazzo, le autorità hanno invitato la popolazione a non abbandonare le proprie abitazioni, per evitare altri episodi del genere.

Canada, si veste con abiti medievali ed accoltella passanti: arrestato 20enne

Il tragico episodio di cronaca ha colpito la regione filo-francese del Quebec. Intanto le indagini sono ancora in corso. Infatti dopo l’arresto il 20enne è stato portato in ospedale. L’attacco è avvenuto sulla Parliament Hill, ossia il centro storico di Quebec, con la notizia che è iniziata a circolaare solamente intorno alle 22:30. Adesso la polizia aspetterà che il 20enne sia dimesso dall’ospedale per procedere all’interrogatorio.

L’invito a non uscire di casa del Governo Canadese è dovuta anche alla nuova emergenza Coronavirus che sta vivendo il paese. Infatti nella giornata di ieri il paese ha visto un nuovo incremento di 2.512 nuovi casi, con altri 26 morti legati al virus. Dall’inizio della pandemia, in Canada si sono registrati oltre 235mila casi totali, tra cui 10.136 decessi.

