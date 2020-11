Calciomercato Juventus, Ronaldo spinge per due acquisti entrambi in arrivio dalla Liga. Basteranno per farlo restare a Torino?



Cristiano Ronaldo è tornato e spinge per giocare. Ma continuerà a farlo in maglia Juventus? Sulla carta almeno oper un anno e mezzo, ché il suo contratto con il club attuale ha scadenza nel giugno del 2022. In pratica però nessuna certezza a meno che la società non accontenti le sue richieste di acquisti nella prossima sessione di mercato.

Due su tutti, entrambi in arrivo dalla Liga secondo ‘Don Balòn’ ed entrambi precise richieste di CR7 che vuole tornare a vincere in Europa e ha chiesto garanzie. Ci sono almeno due ruoli che secondo lui al mome nto sono scoperto nella rosa, quello di un centrale difensivo forte e giovane. E un esterno offensivo in grado di saltare l’uomo creando superiorità. Corrispondono ai nomi di Mikel Oyarzabal della Real Sociedad e Jules Koundé del Siviglia.

Due nomi caldissimi in prospettiva anche perché con le loro prestazioni hanno sollecitato l’interesse di molti club. per qusto la Juventus dovrà muoversi per tempo anche se entrambi le trattative richiedono investimento importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala può essere scambiato con un ex Inter

Calciomercato Juventus, scopriamo meglio i due talenti chiesti da CR7

Cento milioni di euro. Tanto valgono Mikel Oyarzabal e Jules Koundé secondo le ultikmw stime del sito specializzato Transfermarkt anche se in realtà le cifre sno decise dal mercato e non a tavolino.

Ma quali sono le caratteristiche dei due pallini di Cristiano Ronaldo, per chi nomn li conoscesse? Ad accomunarli è la giovane età, 23 anni per l’esterno offensivo basco e 22 per il difensore francese originario del Benin. Un investimento in prospettiva quindi, per una rosa della Juventus che negli anni si è molrto rinnovata e ringiovanita

Oyarzabal, fresco avversario del Napoli in Europa League, ama giocare sulla fascia sinistra che adesso è occupata da Federico Chiesa, ma non non inlpianta stabile. In realtà però può giocare da entrambe le parti, anche come seconda punta.

Koundé invece, fresco vincitore dell’Europa League insieme al Siviglia, sta crescendo a vista d’occhio come centrale difensivo e ha imparato anche ad usare i piedi per impostare. Non a caso è già nel mirino di Manchester City e Liverpool. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024, le eventuali trattativa non appaiono facili.