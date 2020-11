Belen Rodriguez, ieri sera in diretta TV è rimasta stizzita e ha intimato all’autore di un brutto gesto: “Se sei capace fallo davanti”.

Altro record di ascolti per Tu sì que vales, la trasmissione in onda il sabato sera su Canale 5 che ha come protagonisti i giudici Rudy Zerbi, Maria de Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Oltre ai giudici, vi è Sabrina Ferilli della giuria popolare. Ma mai è successo che Belen Rodriguez sia stata chiamata in causa se non per ballare o ricordare il regolamento del gioco.

Ieri sera però la bellissima ballerina è stata sfidata da un concorrente in un’esibizione di ballo e, dopo aver ballato, e mentre Belen stava tornando al suo posto, l’uomo le ha fatto un brutto gesto, quello del stai zitta. Maria De Filippi, che non si aspettava una simile reazione da parte del concorrente, glielo ha fatto notare e Belen non ha di certo gradito. Infatti ha detto all’uomo: “Non ho capito, cos’hai fatto me lo spieghi? Lo sai che quel gesto non si fa, soprattutto se io mi giro? Fallo davanti… sto scherzando”.

Belen Rodriguez, gestaccio in diretta TV: “Fallo davanti” – VIDEO

Nella trasmissione più seguita e amata dagli italiani, se si riesce a entrare nelle grazie di Gerry Scotti, il fortunato potrebbe entrare a far parte della Scuderia Scotti. Questa volta però, il ballerino che si è reso protagonista del gesto fatto a Belen Rodriguez ha rifiutato di entrare in Scuderia e dunque, Gerry Scotti ha detto: “Per me non vale”.

