5 Stelle, alcuni parlamentari scrivono lettera contro Di Battista

Alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno criticato aspramente le ultime dichiarazioni di Di Battista.

Le dichiarazioni di Di Battista hanno destato alcuni malumori all’interno del Movimento 5 Stelle. Agli Stati generali infatti, l’esponente pentastellato aveva affermato che una delle sue battaglie sarebbe stato quella di “pretendere” la regola che limita a due mandato l’attività di governo. E alcuni fonti qualificati si sono lasciate andare a un duro sfogo raccolto dai giornalisti di Adnkronos: “La regola del secondo mandato è un pilastro del Movimento 5 Stelle, ed è molto grave che Di Battista proponga, durante la crisi che stiamo attraversando con l’Europa in ginocchio, di rivedere questa regola mettendola al voto. Perché una regola inderogabile non si può mettere al voto, e chiedendo di farlo dimostra che lui stesso è intenzionato a derogarla. Quale sia il suo personale obiettivo non l’ha capito nessuno, ma dovrebbe pensare di più al Paese e meno a se stesso. Mettere in votazione la regola del secondo mandato – insistono le stesse fonti – significa sostanzialmente metterla in discussione. E’ davvero ambiguo il suo atteggiamento”.

Intanto è atteso nella giornata di domani il nuovo Dpcm in cui sono contenute ulteriori misure restrittive tra cui il divieto di spostarsi tra le Regioni. Con diversi stati in Europa che hanno dichiarato lockdown, anche l’Italia sembra ormai essere destinata a seguire la stessa china. I contagi infatti non accennano a diminuire e gli allarmi si moltiplicano. Il provvedimento dovrebbe essere annunciato martedì sera. Sembra che comunque per il momento il Comitato Scientifico ritenga che non ci siano le condizioni per un nuovo lockdown.

