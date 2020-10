WhatsApp Halloween: foto, frasi e video più belli da inviare

Anche su WhatsApp si festeggia Halloween, festività oramai amata anche in Italia. Andiamo a vedere alcune foto, frasi e video da inviare.

Oramai anche in Italia, Halloween è diventata una delle festività più amate dai bambini italiani, che ogni anno cercano il travestimento più pauroso per spaventare chi gira in strada. Quest anno con il Covid, però, l’unico modo per poter festeggiare Halloween è tramite WhatsApp, con frasi, foto e video spaventosi. Andiamo quindi a vedere cosa spammare nelle chat dell’applicazione di messaggistica in questo 31 ottobre. Partiamo quindi dalle frasi più simpatiche e creepy da inviare agli amici.

Le Frasi più belle da inviare:

“Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno.” – Mark Twain .

. “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità“. – Stephen King .

. “Streghe, fantasmi e vampiri terranno svegli persino i ghiri. Forza corri a prender il travestimento che ti aspetta un gran divertimento: dolci e caramelle e tante marachelle!“.

Passiamo adesso alle migliori foto da inviare nelle chat. Infatti nell’ultimo periodo le GIF stanno andando fortissimo, ma le foto restano comunque un classico. Andiamo quindi a vedere tre simpatiche foto da inviare in una conversazione su WhatsApp.

Uno dei lavori più simpatici fare, una zucca modellata stile teen. L’apparecchio, forse, è proprio il tocco di classe della famiglia che ha deciso di modellare questa forma di zucca.

Un’altra idea potrebbe essere inviare questo meme, che tradotto in italiano afferma: “Ad Halloween mi travestirei da Siri, se nella vita non dovessi già rispondere a domande stupide tutto il giorno“.

Concludiamo poi con una bella zucca vomitante, un simpatico lavoretto da fare in famiglia. Per realizzarlo serve una zucca dalla forma lunga, svuotarla con minuziosità e poi usare i filamenti interni per fare il vomito.

WhatsApp Halloween: i migliori video da inviare

Partiamo subito da un grande classico, ossia un estratto intitolato “This is Halloween” dal film “The Nightmare Before Christmas“. Il film diretto da Tim Burton ha segnato diverse generazioni e trova nel cast di doppiaggio Renato Zero, nei panni di Jack.

Troviamo poi la rivisitazione del film di Tim Burton fatta da Marilyn Manson. Un brano che incarca perfettamente lo stile dell’artista americano.

Concludiamo poi con un classico dei film di animazione degli anni 90. Stiamo parlando di “Casper”, ancora oggi amato da grandi e piccini. Infatti nella pellicola viene spiegato sapientemente il tema della morte ai più piccoli. Dal film riproponiamo “Posso tenerti con me?” tema composto dal defunto James Horner.



