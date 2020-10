Wanda Nara mascherata da Cat Woman, ma la gaffe è assurda come mostra la Foto pubblicata proprio pochi istanti fa. L’argentina spiazza tutti e i suoi fan se ne sono immediatamente accorti.

Wanda Nara torna sotto i riflettori, ma questa volta non per la sua bellezza e per il suo corpo mozzafiato. La moglie-agente di Icardi, infatti, ha da poco pubblicato una Foto su Instagram che la ritrae mascherata da Cat Woman in vista di Halloween. Una mise particolarmente provocante che mette in risalto le sue forme pazzesche, ma che ha immediatamente spiazzato alcuni dei suoi follower. “Dulce 🍭 o truco ?

Halloween 👻 en Casa 2020“, la didascalia allo scatto che sta facendo incetta di like, ma c’è qualcosa che non torna.

Wanda Nara, che gaffe su Instagram: ecco le Foto

Esattamente un anno fa, sempre alla vigilia della festa di Halloween, la splendida Wanda Nara pubblicò lo stesso scatto che la ritraeva sempre con lo stesso curioso abito. Anche l’espressione del viso e la postura sembrano le stesse del 2019 e sono in tantissimi a credere che si tratti proprio della stessa foto, riciclata 12 mesi dopo. Ecco le due Foto a confronto e guardate quante analogie esistono tra questi due scatti:

Visualizza questo post su Instagram Truco o travesura ? Dulces 🍫🍬no tengo Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Ott 2019 alle ore 2:24 PDT

Visualizza questo post su Instagram Dulce 🍭 o truco ? Halloween 👻 en Casa 2020 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Ott 2020 alle ore 6:30 PDT

