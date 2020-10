Vaccino Covid, siamo al rush finale: ma la sfida è diplomatica

Manca sempre meno al Vaccino anti-Covid. Sempre più nazioni stanno intensificando i rapporti con Pechino per assicurarsi il farmaco cinese.

In questo periodo le compagnie occidentali hanno appena finito di arruolare i volontari per la fase tre della sperimentazione del vaccino anti-Covid. Invece dall’altra parte del mondo, sembra star pagando la tattica della Cina, che in breve tempo ha fornito un vaccino a costi contenuti a gran parte della popolazione.

La tattica di Xi Jinping sembra aver convinto tantissimi paesi del mondo occidentale. Infatti dall’Ungheria a all’Israele, fino a Brasile, ai paesi del Golfo Persico aumenta la richiesta del farmaco contro il virus. La Cina però ha intensificato i suoi rapporti con i paesi africani. Infatti nel continente africano, la potenza cinese sta costruendo una vera e propria infrastruttura di distribuzione del vaccino.

Così aumentano sempre di più i paesi che stanno intensificando i rapporti con Pechino, per ricevere quanto prima e possibile il farmaco. Tali rapporti però non fanno di certo piacere all‘Unione Europea, che sta cercando di accellerare le sperimentazioni del vaccino prodotto nel vecchio continente. Andiamo quindi a vedere la posizione dell’Ue sull’arrivo dei vaccini provenienti dalla Cina.

Vaccino Covid, la posizione dell’Ue sul farmaco cinese: “Va approvato prima dall’Europa”

In merito all’arrivo del vaccino Covid proveniente dalla Cina, è intervenuta Vivian Loonela, portavoce della Commissione europea. Loonela ha ricordato ai capi di stato che anche i vaccini provenienti dalla Cina devono essere approvati dall’Ue. Infatti l’Unione dovrà garantire efficacia e sicurezza.

Nei giorni scorsi, però, il premier ungherese Victor Orban aveva dichiarato di aver intensificato i rapporti con Cina e Russia per l’arrivo dei vaccini. Dopo la mossa di Orban, è subito scesa in campo Ursula von der Leyen, che tempestivamente ha affermato di aver costruito una politica unica per tutta l’ue sulla questione vaccino.

La von der Leyen però, rimanda l’arrivo ad Aprile, affermando che l’Ue è pronta ad offrire dalle 20 alle 50 milioni di dosi di vaccino al mese, per vaccinare circa 700 milioni di persone. Ad oggi i vaccini candidati ad arrivare per prima sul mercato sono quelli di Sinovac Biotech, Sinopharm e CanSino Biologics. Solamente nelle prossime settimane, però, sia vranno notizie concrete sia sul vaccino cinese che sui candidati faramci europei.

