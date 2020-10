Usa, Biden: “Trump non ha piano anti Covid-19, vi ha abbandonato”

Usa, Biden attacca ancora Donald Trump in merito al Covid-19 e alla totale assenza di un piano per gestire l’emergenza

Manca sempre meno alle Presidenziali negli Usa. Il prossimo martedì 3 novembre, i cittadini statunitensi saranno chiamati a votare per eleggere uno tra Donald Trump e Joe Biden come nuovo presidente del loro Paese. Continua intanto la battaglia mediatica tra i due, col candidato democratico che ha accusato l’attuale presidente di non avere un piano per gestire l’emergenza Covid-19.

“Donald Trump vi ha abbandonato, ha abbandonato la vostra famiglia e ha abbandonato l’America. Non esiste alcun piano per affrontare l’attuale emergenza Coronavirus” si legge nel tweet: “Altri quattro anni della sua fallita leadership? Non possiamo permettercela, bisogna cambiare rotta“. Intanto, nelle ultime 24 ore gli Usa hanno registrato il dato record di quasi 100mila contagi.

Usa, medici respingono le accuse di Trump: “Sono calunnie”

Continua a preoccupare l’emergenza Covid-19 in Usa, dove nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato record di quasi 100mila nuove infezioni. Intanto, l’associazione dei medici americani si è ribellata all’ultimo attacco del presidente americano, che li ha accusati di aver gonfiato i numeri dei decessi per soldi. “Si tratta di una calunnia bella e buona, oltre che essere un’accusa offensiva e sbagliata. Per quale motivo i medici dovrebbero gonfiare i numeri nel bel mezzo di una crisi sanitaria pubblica?” ha affermato Susan Bailey, presidente dell’American Medical Association.

La portavoce dei medici americani ha poi continuato, attaccando l’operato dell’attuale presidenza negli Usa. “I nostri leader avrebbero il compito di seguire la scienza e di chiedere il rispetto delle misure di prevenzione. Indossare le mascherine, lavarsi le mani e attuare il distanziamento sociale sono armi imprescindibili” ha concluso Susan Bailey: “Invece continuano ad attaccarci e a cavalcare delle accuse che non hanno alcun fondamento“.

