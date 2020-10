Torino, grave incidente: scontro tra auto e moto. Morto un uomo

Un grave incidente si è verificato a Collegno, in provincia di Torino, ed ha visto la morte di un uomo in sella ad una moto

Grave incidente in corso Francia, in angolo via Leopardi, a Collegno (Torino). Nella tarda mattinata si sono scontrate una moto Honda con una Fiat Ulysse. Purtroppo, le conseguenze hanno portato alla morte il centauro, un 22enne. Il conducente dell’autovettura, un 51enne di Grugliasco, è rimasto illeso. I due mezzi procedevano in direzione Torino. A scatenare l’impatto, la manovra di svolta a sinistra dell’auto mentre da dietro arrivava la moto che è andata ad urtare sulla parte anteriore sinistra. La due ruote è direttamente balzata sulla carreggiata opposta. Sul luogo prontamente accorsi i Carabinieri per i rilievi e la Polizia Locale per dirigere il traffico.

Incidente sull’A22, la giovane Jessica Ponzoni non ce la fa

Dopo più di un giorno a lottare tra la vita e la morte, la giovane Jessica Ponzoni non ce l’ha fatta. La 25enne è stata coinvolta in un incidente sull’A22 altezza Rovereto. Troppe le ferite riportate a seguito dello schianto in auto che l’ha fatta carambolare prima contro un tir e poi sul guard-rail.

“Una terribile notizia. Il primo pensiero è per la famiglia, alle prese con una perdita così grave. Jessica era nel pieno della vita, un’atleta di grande valore, due volte sul podio ai campionati europei, pronta ora ad allenare ragazze e ragazzi con altrettanta passione per lo sport. Un esempio e un insegnamento. Esprimo le più sentite condoglianze ai suoi cari, a cui mi stringo insieme all’intera comunità regionale, e vicinanza al Comune di Valsamoggia”. Questo il messaggio di Stefano Bonacini, presidente dell’Emilia Romagna.

