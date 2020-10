Morto Sean Connery, l’attore scozzese aveva 90 anni

All’età di 90 anni è morto l’attore pluripremiato Sean Connery: l’uomo ha interpretato James Bon in 007 ed ha vinto un Oscar

All’età di 90 anni è morto l’attore scozzese, tra i più famosi ed amati al mondo, Sean Connery. L’uomo è salito alla ribalta divenendo il primo interprete della saga di James Bond grazie al quale ha vinto un Premio Oscar e tre Golden Globe. L’uomo dal 2003 aveva abbandonato le scene dopo l’ultimo lavoro in “La leggenda degli uomini straordinari”.

La carriera di Sean Connery

Sean Connery è stato uno degli attori più amati della storia, vincitore di un Premio Oscar, tre Golden Globe e due Premi BAFTA.

La celebrità l’ha raggiunta grazie al suo James Bond di Agente 007, ma in seguito ha preso parte anche a film come Caccia a Ottobre Rosso, Highlander – L’ultimo immortale ed Il nome della rosa. E’ noto anche per aver interpretato il poliziotto Jimmy Malone ne “The Untouchables – Gli intoccabili”. Nel 2003, dopo l’interpretazione di Allan Quatermain in La leggenda degli uomini straordinari, si è ritirato dalle scene.

Ha ottenuto due lauree honoris causa in lettere ed un riconoscimento come uomo dell’anno all’Università di Harvard. E’ stato nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico, Knight Bachelor, Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore, Commendatore dell’Ordine delle Arti e della Letteratura e Grand’Ufficiale dell’Ordine di Manuel Amador Guerrera.

