Meteo, ancora anticiclone nel weekend: temperature fino a 25°C

Sulla nostra penisola, durante questo weekend, il meteo ci offrirà il rafforzamento dell’anticiclone, proveniente dai paesi del Nord Africa. Così in questo fine settimana, la sorpresa sarà presentata dall’aumento delle temperature in diverse zone della penisola, con i valori termici che raggiungeranno i 25° in alcuni angoli del paese.

Sul Mediterraneo, così, si consolidano le condizioni di bel tempo, con il sole che si prenderà la scena. Infatti durante questo sabato, sia sulle regioni del Sud Italia che su parte del Centro, avremo un contesto meteorologico, a dir poco tranquillo e soleggiato. Specialmente durante le ore del pomeriggio si raggiungeranno valori termici, come i 25° sopracitati, che renderanno la giornata a dir poco gradevole.

Situazione differente per il Nord Italia che soffrirà dell’effetto talpa. Infatti a causa della stagione autunnale, il flusso caldo anticiclonico si trasformerà in nebbia alle prime ore del mattino, riducendo considerevolmente la visibilità. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questa ultima giornata di ottobre sulla penisola.

Meteo, ancora anticiclone in questo weekend: sole su gran parte del Paese

Come abbiamo ampiamente anticipato, durante questo fine settimana avremo quindi un rafforzamento dell’anticiclone. Infatti l’anticiclone ricoprirà gran parte del paese, con il bel tempo diffuso in diversi angoli della penisola. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteoologica sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia si andrà a formare il cosidetto “effetto talpa“. Infatti al mattino il flusso anticiclonico si trasformerà in nebbia che renderà difficile la visibilità. Superata la nebbia del mattino, tutte le regioni settentrionali potranno godere di una giornata di bel tempo, con il sole che coionvolgerà tutto il settore. Le temperature saranno ancora stabili, con massime tra i 16 ed i 20 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo delle condizioni a dir poco migliori, rispetto alle regioni settentrionali. Anche qui al mattino avremo un pò di nebbia al mattino. Dopo il mattino, avremo una giornata di sole ovunque, con temperature in leggero aumento, e massime che andranno dai 17 ai 22 gradi.

Infine sulle regione del Sud Italia avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Solamente sulla Calabria e su parte della Sicilia, precisamente a Messina, si abrà qualche nuvola di troppo nei cieli. Altrove invece, avremo sole e cielo sereno su tutte le zone del settore meridionale. Anche qui le temperature subiranno un lieve aumento, con massime tra i 18 e 23 gradi.

