Inghilterra, aprono negozio di fantasmi nella città più infestata d’Europa

In Inghilterra due artigiani hanno deciso di aprire un negozio di fantasmi a York, la città più infestata d’Europa.

In Inghilterra, la città di York è molto conosciuta dagli abitanti della nazione per essere il luogo più infestato dai fantasmi di tutto il Vecchio Continente. E questo è il motivo per cui David Bloodworthy e Angus Mcarthur hanno deciso di fare di questa antichissima tradizione, che racconta di un paese in cui veniva forgiati dei talismani per proteggersi dagli spiriti malefici, un vero e proprio business.E così i due soci hanno aperto un negozio in cui vendono dei talismani-fantasmi realizzata da loro.

Inghilterra, aprono un negozio di fantasmi: The York Ghost

La bottega in questione si chiama The York Ghost ed è stata aperta nel 2019. L’edificio scelto da due inglesi è la location perfetta per un negozio di fantasmi, in quanto si tratta di un palazzo molto antico costruito nel 1780. Per quanto riguarda l’estetica, i due soci hanno dichiarato di ispirarsi allo stile vittoriano. Su ogni talismano-fantasma realizzato viene apposto un marchio che ne certifica l’autenticità. Ogni “fantasma” è diverso dall’altro, e una volta entrato nel negozio, il cliente si trova a scegliere tra infiniti tipi diversi. Al piano superiore del negozio si trova il laboratorio dove i due artigiani realizzano le loro opere. I talismani-fantasma in questione vengono prodotti seguendo attentamente le descrizioni contenute nella Sorrowful Guild of Master Ghostmakers.

