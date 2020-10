Epic Games, due giochi gratis per Halloween: quali sono e come scaricarli

Epic Games, altro regalo ai propri utenti per Halloween. Sono disponibili due titoli esclusivi e riscattabili gratuitamente

La software house Epic Games si sta facendo riconoscere anche per i titoli che, di volta in volta, propone ai propri utenti in maniera totalmente gratuita. È ormai consuetudine aspettare l’inizio di ogni mese per scoprire a quali giochi sarà possibile avere accesso gratis, solamente accedendo all’app della software house.

Visto l’imminente arrivo di Halloween, i creatori – tra gli altri titoli – di Fortnite hanno pensato di fare un ulteriore regalo alla propria utenza: due videogiochi gratis e riscattabili fino alle 17:00 di giovedì 5 novembre. Si tratta di Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered, ovviamente due capitoli a tema horror e in linea con la festività del 31 ottobre.

Epic Games, due titoli in regalo per Halloween

Anche per Halloween, Epic Games ha deciso di fare un regalo ai propri utenti: due titoli scaricabili gratuitamente da ora e fino alle 17:00 di giovedì 5 novembre. Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered saranno infatti scaricabili semplicemente accedendo all’app della software house. Il primo, basato sull’omonima serie cinematografica, è un survival horror nel quale il protagonista deve cercare un ragazzino scomparso a Black Hills. Grande antagonista la strega Blair, che si trova proprio in questo lugubre luogo dov’è ambientata la storia.

Ghostbusters: The Video Game Remastered è anch’esso ovviamente basato sulla serie cinematografica. Il player vestirà i panni di un nuovo acchiappafantasmi, che dovrà affiancare gli storici protagonisti Ray, Egon, Peter e Winston. La storia è stata scritta da Dan Aykroyd e Harold Ramis, ossia gli sceneggiatori dei primi due film e anche del terzo, che dovrebbe uscire al cinema il prossimo anno.

