Elezioni USA 2020, Wikipedia blinda il sito: si temono intrusioni

Le elezioni USA 2020 stanno creando tantissimo caos mediatico e Wikipedia non vuole esserne complice: sito blindato

In attesa delle elezioni USA 2020, Wikipedia ha deciso di blindare la pagina principale che ospita tale voce. A commentare la scelta, Reuters Ryan Merkley, capo dello staff della Wikimedia Foundation, l’organizzazione non profit che ospita Wikipedia. “Non abbiamo paura di commenti stupidi, fatti per scherzo, temiamo una vera e propria intrusione“. L’obiettivo è quello di lasciare il voto alla propria oggettività: “Non vogliamo che vengano scritte cose a favore di uno dei candidati, né che i nostri utenti siano influenzati o indotti a votare qualcuno”.

Wikipedia, come molti sapranno, è la più grande enciclopedia online dove si può reperire ogni tipo di informazione. Ha un solo difetto: può essere modificata da chiunque. Ecco perché non tutto ciò che troviamo corrisponde sempre alla realtà. Siccome le elezioni USA 2020 sono un argomento delicato, i moderatori del sito gratuito hanno voluto intraprendere un’azione straordinaria.

Elezioni USA 2020, le misure cautelative prese da Wikipedia

Non appena si apre la pagina Wikipedia dedicata alle elezioni USA 2020, compare questa scritta: “Questa voce o sezione contiene informazioni riguardanti una tornata elettorale attesa o annunciata o i cui dati non sono ancora ufficiali. Il contenuto potrebbe cambiare radicalmente non appena i risultati saranno proclamati ufficialmente dagli uffici elettorali competenti. Per favore, non aggiungere speculazioni alla voce”.

Per evitare che qualcuno – interessato nel farlo – intervenga, Wikipedia ha limitato le modifiche ad utenti iscritti da più di 30 giorni e che hanno apportato almeno 500 modifiche al sito. Questa decisione è stata presa anche in seguito ad incontro con i vertici degli Stati Uniti, tra cui l’Fbi che ha favorito l’azione intrapresa.