Covid-19, uno studio rivela: “Meno contagi in palestre, bar e cinema”

Covid-19, uno studio rivela: “Meno contagi in palestre, bar, ristoranti, cinema e teatri”. Il centro Altamedica di Roma ha prodotto dati sorprendenti

Uno degli aspetti più controversi in questo momento sono le chiusure generalizzate delle attività commerciali. La seconda ondata non sta risparmiando nessuno in Europa, Italia compresa. La soluzione generalizzata è quella di ricorrere a parziali lockdown per impedire alla curva di contagi di finire fuori controllo. Molti però si lamentano per dover rinunciare al proprio lavoro, soprattutto dopo aver ottemperato a tutte le misure di prevenzione previste dalla legge. Ma esiste realmente un alto rischio di infezioni in alcuni posti, quali bar, palestre o cinema?

Una risposta arriva dal centro Altamedica di Roma, che ha pubblicato uno studio sul “Journal of Medical Virology“, parlando proprio di questo.

“I luoghi in cui ci si contagia di meno, dati alla mano, sono proprio palestre, bar, ristoranti, cinema e teatri“.

Covid-19, lo studio di Altamedica rivela: “Ci si contagia meno in palestre, bar e cinema”

Se è molto complicato stabilire dove una persona può aver contratto il SarsCov2, è molto più facile escludere i luoghi dove non è stato negli ultimi 10-15 giorni prima di diventare positivo. Proprio su questo aspetto hanno lavorato gli esperti di Altamedica di Roma, sottolineando come palestre, cinema o ristoranti sono più sicuri di quello che normalmente ci viene fatto credere.

Hanno analizzato un campione di persone contagiate, verificando a ritroso i luoghi visitati negli ultimi 15 giorni prima della positività. Secondo la letteratura scientifica, infatti, il virus nel tampone rinofaringeo dura al massimo due settimane. Quindi basta tornare indietro di 15 giorni e verificare se, in quel lasso di tempo, si sono frequentati certi ambienti o meno.

Da qui la scoperta statistica che di sicuro non farà piacere ai lavoratori di questi settori, probabilmente i più penalizzati da marzo ad oggi.

