Covid-19, positivo anche l’arcivescovo di Milano: la nota

Covid-19, anche l’arcivescovo di Milano è positivo. Mario Delpini ha contratto l’infezione ed è attualmente in isolamento. Ecco la nota ufficiale dell’Arcidiocesi.

Nuovo caso da Covid-19 nella comunità cristiana. Nel pomeriggio di ieri, infatti, monsignor Mario Delpini, nonché arcivescovo di Milano, è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto a un test di verifica. A comunicarlo è stata la stessa Arcidiocesi con un comunicato ufficiale, sottolineando anche l’ottimo stato di saluto dell’uomo ecclesiastico.

Covid-19, anche l’arcovescovo Delpini è positivo

Ecco quanto si legge dalla nota: “L’Arcivescovo – che non presenta alcuna sintomatologia – ha dunque iniziato il periodo di quarantena previsto dai protocolli. Contestualmente sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti”. Come da procedura, infatti, ora bisognerà rintracciare tutti coloro che hanno avuti contatti con Delpini al fine di evitare una nuova catena di infezioni.

Attualmente in isolamento, l’arcivescovo milanese ovviamente non presenzierà ai prossimi appuntamento religiosi. Al suo posto è stato già designato un saggio sostituto: “Nelle principali celebrazioni che dovevano essere da lui presiedute nei prossimi giorni, l’Arcivescovo sarà sostituito dai suoi Vicari. Gli altri appuntamenti pubblici previsti in agenda per il periodo di quarantena sono invece rinviati”.

Un nuovo episodio, in ogni caso, che certifica la situazione critiche che ormai attraversa la città di Milano. Il capoluogo lombardo, afflitto già dalla prima ondata, è di fatto la metropoli più contagiata dal ritorno delle vacanze. Segue Napoli che anche vive un periodo di terrore assoluto. Non è un caso che Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza, abbia chiesto urgentemente un lockdown per entrambi i territori.

