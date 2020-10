Covid-19, bollettino del 31 ottobre: 31758 contagiati, 297 morti

Covid-19, ecco il bollettino del 31 ottobre 2020. Numeri ancora allarmanti in Italia, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi giorni.

Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus ha già superato, in tutto il mondo, quota 25 milioni. In Italia la situazione non è allarmante rispetto agli altri Paesi, ma non per questo la situazione può dirsi tranquilla.

Il bollettino odierno della Protezione Civile, per quanto riguarda le ultime 24 ore, ci informa che sono 31758 i contagi (su 215688 tamponi), 297 persone morte e 5859 guariti. Inoltre ci sono 97 persone in più in terapia intensiva e 972 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri italiani risultano i più bassi d’Europa, la situazione va monitorata con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

In Italia la curva dei contagi continua a salire. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato il maggior numero di positività sono in ordine: la Campania con 3669 nuovi casi, la Lombardia con 8919 casi e il Lazio con 3696 casi.

Inoltre la Regione Abruzzo segnala che oggi sono stati riscontrati 450 nuovi positivi; la Regione Calabria segnala che ci sono 202 nuovi positivi ed infine, la Regione Sicilia segnala che dei 952 nuovi positivi.

