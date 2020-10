Coronavirus, lockdown anche in Austria: l’annuncio del cancelliere Kruz

Coronavirus, anche in Austria torna in lockdown e lo sarà fino al 30 novembre. Lo ha annunciato poco fa il cancelliere Kruz

L’emergenza Coronavirus è tornata ad essere seriamente preoccupante in tutta Europa. I vari governi nazionali stanno facendo di tutto per arginare l’aumento esponenziale delle infezioni e tentare di far rientrare l’emergenza, ma l’unica soluzione valida al momento sembra essere quella del lockdown.

Ai vari paesi che già hanno optato per questa decisione, da poco si è aggiunta anche l’Austria. Lo ha annunciato poco fa il cancelliere Kurz, che ha diramato una chiusura totale di tutte le attività – compresi hotel e ristoranti – fino al prossimo 30 novembre. Sono poi vietati ogni spostamenti, se non quelli di primaria importanza e necessità. Il governo valuterà l’andamento della curva epidemiologica al termine del periodo di lockdown.

Coronavirus, la situazione nel resto d’Europa

Nessun paese europeo può al momento sorridere. L’emergenza Coronavirus sta facendo registrare numeri sempre più drammatici ovunque, e i vari governi stanno agendo di conseguenza. Mentre in Austria è stato annunciato un nuovo lockdown, in Belgio c’è stato un rialzo del 140% dei decessi nella settimana tra il 21 e il 17 ottobre. In media, sono 90 al giorno i morti a causa del Covid-19. Dati alla mano, il governo sta pensando a nuove soluzioni per tentare di rallentare la curva epidemiologica e far tornare la situazione nella norma.

In Grecia, intanto, il premier Kyriakos Mitsotakis ha annunciato un nuovo parziale lockdown nel paese. Dal prossimo martedì bar, ristoranti e altre attività resteranno chiuse ad Atene e in altre grandi città. Inoltre, sarà applicato un coprifuoco notturno dalla mezzanotte alle 5 del mattino successivo. A riportarlo è l’Ansa.

