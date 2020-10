Congo, la situazione è sempre più precaria e difficile per le spaccature interne che pochi minuti fa sono sfociate in un attacco militare.

In Congo la situazione è davvero molto tesa. Il Paese dell’Africa, infatti, continua ad essere diviso da lotte e scontri interni, che non sembrano volersi diradare. In particolare l’intero confine est del Paese è continuamente oggetto di lotte e di conflitti tra i tantissimi gruppi militanti che esistono nella nazione ma anche che penetrano dalle regioni vicine. Ciò crea un clima di instabilità e di terrore in Congo, che conta oltre centro diversi gruppi paramilitari che agiscono in modo illegale sul territorio. E per farsi un nome saccheggiano, uccidono e depredano in nome di questo o quell’ideale, contribuendo alla distruzione graduale del Paese all’impossibilità di una vera e propria ripresa socio-economica. Poche ore fa, riporta ANSA, un gruppo di militanti islamisti ha attaccato un villaggio, mietendo ben 21 vittime. Una strage che non dovrebbe essere dimenticata, ma che inevitabilmente lo sarà, tra le tante che sono accadute e che accadranno nei prossimi giorni.

Congo, villaggio attaccato da un gruppo di militanti dell’ADF

Ad aver commesso questo crimine è stato il gruppo islamista delle Forze Democratiche Alleate. Il gruppo delle ADF è originario della Repubblica Democratica del Congo ed è operativo dagli anni Novanta. Parliamo di un’organizzazione che poche ore fa ha attaccato il villaggio in Nord Kivu. Da quando l’esercito regolare ha iniziato a sopprimere le forze irregolari bel 600 civili sono stati massacrati per spingere il governo a fermare la repressione. Per questo i gruppi illegali compiono degli atti di rappresaglia, cercando di attirare l’attenzione e far smettere le persecuzioni contro di loro.

