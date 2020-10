Condizioni Urbano Cairo: il bollettino medico dall’ospedale 

Urbano Cairo, ecco le condizioni del presidente del Torino ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano per positività al Covid-19. Arriva il bollettino medico direttamente dalla struttura sanitaria.

Urbano Cairo, ricoverato da ieri mattina all’ospedale San Paolo di Milano per Covid-19, registra qualche linea di febbre ma al momento è in buone condizioni. Lo riferisce la stessa struttura sanitaria nel bollettino diramato in mattinata. Il quadro clinico del presidente del Torino, dunque, non preoccupa e sarà strettamente monitorato anche nelle prossime ore.

Covid-19, le condizioni di Urbano Cairo

L’imprenditore piemontese, si legge nella nota, è degente “presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Paolo – ASST Santi Paolo e Carlo, in quanto risultato positivo per Sars-CoV2. Il dottor Cairo sta effettuando gli accertamenti del caso”. Si tratta del sesto caso nel club torinese dopo cinque giocatori infetti e di cui tre già guariti.

Nel frattempo continua l’emergenza virale in Serie A. Lazio, Parma e Sassuolo, per esempio, hanno comunicato in queste ore nuovi positivi, per un totale di 14 giocatori nell’intero campionato. All’Atalanta resta in attesa di negativizzazione Marco Carnesecchi, così come Denis Dragus e Salvatore Molina nel Crotone.

Nell’Inter è rimasto il solo Milan Skriniar, mentre al Parma ci sono Juan Francisco Brunetta e un altro tesserato non positivo. La Roma attende ancor ai rientri di Riccardo Calafiori e Amadou Diawara, mentre al Sassuolo si registrano i nomi di Seremy Toljan, Lukas Haraslin e un altro infetto la cui identità non è stata rivelata. Infine appunto Spezia e Torino: si tratta di Martin Erlic e due soggetti granata non identificati.

