Calciomercato Milan, una big su Calhanoglu: i dettagli

Calciomercato Milan. Il centrocampista turco Calhanoglu sta disputando un’ottima stagione, le big hanno già messo gli occhi su di lui

Il Milan di Stefano Pioli è la squadra più in forma del post Covid-19. Con Zlatan Ibrahimovic protagonista indiscusso a dare la carica in casa rossonera è emerso un grande centrocampista. Hakan Çalhanoğlu, il centrocampista turco classe ’94 sta dando prova delle sue capacità.

Acquistato dal Bayern Leverkusen per 20 milioni, nella stagione 2017/18, Çalhanoğlu ci ha messo un po’ per ambientarsi e dimostrare, sul terreno di gioco, quanto vale realmente. È pur vero che i rossoneri non hanno sempre vissuto uno stato di grazia, ma lui è esploso insieme a tutta la squadra. Di famiglia proiettata nel mondo del calcio, Hakan è il fratello di Kerim Calhanoglu, centrocampista dello Schalke 04 e cugino di Turan Calhanoglu, punta del Hoffenheim U19.

Calciomercato Milan, una big punta gli occhi su Çalhanoğlu

Hakan Calhanoglu è anche uno dei casi più spinosi di questo Milan perché ha il contratto in scadenza a giugno del 2021. Come Arkadiusz Milik per il Napoli, anche il centrocampista turco potrebbe andar via gratis già da gennaio. Grazie anche al fatto che il Milan si sta esibendo in una vetrina appetibile come quella dell’Europa League, gli occhi sul centrocampista in scadenza sono molti.

Dalla Germania, suo Paese di nascita, fanno sapere che il Manchester United vuole a tutti i costi il giocatore. Già c’era stato un interesse dei Red Devils per Calhanoglu, ma il fatto che sia in scadenza lo rende ancora più appetibile. Christian Falk, giornalista della Bild, afferma che ci sono già contatti in corso tra la squadra inglese ed il giocatore turco.