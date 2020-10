Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe essere scambiato per un ex Inter. La situazione dell’argentino si complica.

Paulo Dybala e il suo futuro alla Juventus sembrano essere sempre più in bilico. Il forte attaccante, infatti, sembra continuare a non trovare lo spazio di cui sente bisogno neanche dopo la partenza di Sarri. Da panchinaro entrante e giocatore sacrificato sullo scacchiere tattico di Max Allegri, l’ex Palermo sembrava poter ora vivere una seconda giovinezza e una nuova centralità nel progetto tecnico e tattico di Andrea Pirlo. Così non è stato. Malgrado l’attacco a due punte infatti, il tecnico italiano continua a non dargli il minutaggio che Dybala crede di meritare, preferendogli continuamente Morata e un giocatore adattato come seconda punta. E non è affatto lontana la litigata avuta con l’attuale allenatore nei tunnel, con Paratici che ha gestito l’attaccante infuriato per non aver avuto neanche un minuto di gioco contro il Crotone.

Calciomercato Juventus, Dybala può essere scambiato con un ex Inter

Ora la situazione è sempre più complicata. Il numero 10 bianconero, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo non è di certo un bel momento per litigare. Ad ora, infatti, sembrano non esserci dei margini per una trattativa per il rinnovo di contratto, dato che il mancino sudamericano non è felice del suo minutaggio alla Juventus. Per non perderlo a zero i bianconeri starebbero pensando ad uno scambio importante, riporta calciomercatoweb, con un ex Inter. SI tratta di Philippe Coutinho, fantasista del Barcellona che è tornato in Spagna dopo un ottimo biennio al Bayern Monaco e sembra ancora una volta sul piede di partenza. La Juventus starebbe pensando ad uno scambio alla pari con il club spagnolo, così da risolvere la gestione di due giocatori scontenti nei rispettivi club.

