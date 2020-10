Calciomercato Juventus, l’agente di Zapata: “Come stanno le cose”

Calciomercato Juventus, l’agente di Duvan Zapata ha spiegato come stanno le cose in merito ad un suo possibile trasferimento

La Juventus nelle ultime due sessioni di mercato estive è stata vicinissima all’acquisto di Duvan Zapata dell’Atalanta, salvo mai concludere la trattativa. In estate, tra i diversi obiettivi di mercato, è stato scelto Morata dall’Atletico Madrid.

L’agente del calciatore, Fernando Villarreal, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it della situazione: “Sono arrivati diversi interessi dalla Serie A (non solo dalla Juventus, ndr), dalla Premier e dalla Liga. Le trattative, però, non si sono mai concretizzate. Credo che Zapata sia molto sottovalutato, considerando tutto quello che fa in campo”. Molto probabilmente, però, a frenare i club interessati la valutazione di oltre 50 milioni in cui contesto in cui il coronavirus ha colpito sensibilmente l’economia mondiale.

Il procuratore ha poi parlato del futuro di Zapata: “Non lo so, lui è molto felice in maglia orobica. Non è assolutamente questo il problema. Essendo il suo procuratore e analizzando il suo rendimento, mi è sembrata strana la mancanza di offerte per lui al club”.

Calciomercato Juventus, la situazione di Dybala

La situazione di Dybala alla Juventus è molto complicata perché sono diversi mesi che l’argentino e la dirigenza non riescono a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto del calciatore che scade nel 2022. La richiesta sua e dell’agente è di 15 milioni di euro netti fino al 2025, mentre la Juve non si vuole spingere oltre i 10 milioni.

Questa situazione, qualora si arrivasse ad un punto di non ritorno, potrebbe portare la Joya verso altri lidi in estate. I club maggiormente interessati sono Barcellona e Real Madrid, con i Blancos che potrebbero spuntarla visto la crisi economica che si vive in casa blaugrana. La valutazione fatta dalla Vecchia Signora è di 80 milioni di euro.

