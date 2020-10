Calciomercato Inter, regalo dal Valencia: denaro fresco in arrivo

Calciomercato Inter, un ex giocatore è pronto al trasferimento all’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno una percentuale sulla sua rivendita

L’Inter sta faticando ad ingranare e i risultati di inizio stagione ne sono la prova lampante. Quest’anno, la squadra allenata da Antonio Conte è chiamata a dare fastidio alla Juventus per la corsa allo scudetto, oltre che avete come obiettivo andare il più avanti possibile in Champions League. La società nerazzurra ha accontentato il tecnico nerazzurro con acquisti mirati e di esperienza, ma i risultati ancora non sono arrivati.

Per il calciomercato di gennaio, l’Inter potrebbe intervenire nuovamente per portare a Milano ulteriori rinforzi, ma servono soldi da aggiungere alla cassa. Mentre sul capitolo cessioni i discorsi sono ancora in fase embrionale per molti esuberi, dalla Spagna arriva un’ottima notizia: un ex giocatore è vicino alla cessione, e l’Inter ha una percentuale sulla sua rivendita.

Calciomercato Inter, Kondogbia vicino all’Atletico: i dettagli

Denaro fresco in arrivo nelle casse dell’Inter. Nonostante il calciomercato sia già terminato da qualche settimana, in Spagna è stata data all’Atletico Madrid la possibilità di usare un’ulteriore finestra di mercato di un mese per trovare un sostituto di Thomas (passato all’Arsenal per 50 milioni di euro). Alla fine, secondo quanto riportato dal quotidiano As, pare che i colchoneros abbiano deciso di acquistare Geoffrey Kondogbia dal Valencia.

Il centrocampista francese è un ex giocatore dell’Inter e, al momento della cessione tre anni fa, il club nerazzurro si riservò una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Al momento, pare che tra i due club della Liga ci sia un accordo su una base di 20 milioni di euro. L’operazione porterà quindi nelle casse del club di Milano ulteriori fondi da reinvestire sul mercato a gennaio.

