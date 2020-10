Arrestato Pol G, il cantante degli “Assalti Frontali” aveva 6 kg di droga. Si è giustificato dicendo: “Non posso fare concerti e quindi…”

Una notizia di cronaca scuote il mondo della musica italiana. Nelle ultime ore è stato arrestato Pol G, cantante e frontman degli “Assalti Frontali”. Paolo Bevilacqua, suo nome originale, è stato fermato dalla Guardia di Finanza con 6 kg di droga all’interno del suo appartamento a Roma, nel quartiere Pigneto. Diverse sostanze stupefacenti, principalmente marijuana e hashish, che sarebbero probabilmente finite allo spaccio. Le forze dell’ordine lo hanno trovato in casa, in evidente stato confusionale e ad un primo interrogatorio avrebbe risposto: “Non potendo fare i concerti e non lavorando, mi sono organizzato così…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alghero, drogata e violentata in una pizzeria: rinviato a giudizio l’aggressore

Arrestato Pol G, il cantante degli “Assalti Frontali” aveva 6 kg di droga nel suo appartamento a Roma

Il cantante di 55 anni, incensurato fino ad oggi, si è preso una condanna a due anni di reclusione ma con sospensione della pena e obbligo di firma. In più gli è stata comminata una multa di 20mila euro.

I sei chilogrammi di sostante stupefacenti, marijuana e hashish, erano già suddivise in bustine pronte per l’uso. Inoltre nell’appartamento del Pigneto sono stati trovati bilancini e utensili per il confezionamento, come in un vero laboratorio per lo spaccio.

Ad attirare l’attenzione dei finanzieri è stato il via vai dall’appartamento di Pol G. Dopo settimane di appostamenti alla fine hanno deciso di procedere con la perquisizione. In totale le sostanze sequestrate ammontano ad un valore di 100.000 euro se piazzate sul mercato.

Per chi non li conoscesse, gli “Assalti Frontali” sono un gruppo rap, della scena romana, che ha segnato la storia di questo genere nel nostro Paese nell’ultima decade. Pol G ne era il cantante dal 2006 e uno degli esponenti più conosciuti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Catania, lavoratori dello spettacolo in piazza contro il governo