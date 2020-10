Xiaomi scavalca Apple, l’azienda cinese è riuscita nell’ultimo trimestre del 2020 a superare l’azienda con la mela.

Xiaomi non è di certo un marchio nuovo, anzi. Da anni la casa cinese è tra le più apprezzate e amate sul mercato, dato che fornisce a tutti gli utenti dei dispositivi di alta qualità con dei prezzi parecchio vantaggiosi. Per questo sempre più persone, che non hanno la possibilità o la voglia di investire oltre 500 euro per uno smartphone, hanno deciso di investire del denaro sulla casa cinese con la grande X, di fatto avendo un’esperienza parecchio positiva. Ed ecco che è partito un vero e proprio circolo vizioso in favore dell’azienda che, come riportano i dati del terzo trimestre del 2020, ha addirittura superato un colosso mondiale come Apple. Un risultato storico, che senza dubbio spingerà Xiaomi a fare ancora meglio in questo momento molto positivo.

Xiaomi scavalca Apple, il marchio cinese è al terzo posto nel mondo

Xiaomi ha raccolto sul campo un risultato senza dubbio insperato. In fin dei conti Apple è certamente un marchio più famoso, storico, rivoluzionario e con una fortissima fidelizzazione. Forse il Covid-19 e il crollo dei guadagni da parte di tantissimi settori e lavoratori, ha portato tantissime persone a spendere molto di meno. E questo ha inevitabilmente anche abbassato la quantità di denaro che i compratori sono disposti a pagare per uno smartphone. Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto Xiaomi a scavalcare Apple per quanto concerne il terzo trimestre del 2020. Apple ha attualmente il 13,1% di incidenza sul mercato degli smartphone, avendo venduto nel periodo e 46,5 milioni di spedizioni, in crescita del 42%, riporta ANSA. Al primo posto resiste Samsung, mentre il secondo posto è ancora di Huawei, che si sta però indebolendo.

