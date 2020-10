Vaccino Covid, Oms assicura: “Pronto tra inizio e metà 2021”

Vaccino Covid, l’Organizzazione Mondiale dalla Sanità si pronuncia nuovamente sulla data di lancio. Secondo quanto riferisce l’istituto, sarà pronto al massimo entro metà 2021.

Nuova conferma dell’Organizzazione mondiale della Sanità: il famoso vaccino, unico rimedio per uscire da quest’incubo legato al Covid-19, arriverà entro il 2021. Non sono note le tempistiche precise dati gli sviluppi da monitorare, ma quasi sicuramente il medicinale sarà pronto per il nuovo anno in arrivo considerando i diversi studi alla fase 3.

Vaccino Covid, l’Oms si pronuncia

L’associazione si è pronunciata nel suo focus ‘domande e risposte’ approfondendo così il discorso: “E’ necessario superare diverse sfide importanti si deve dimostrare che i vaccini siano sicuri ed efficaci in ampi studi clinici (fase III). Molti potenziali vaccini per Covid-19 sono allo studio e alcuni dei grandi studi clinici potrebbero riportare risultati alla fine del 2020 o all’inizio del 2021″.

Prima di essere protocollato, ovviamente, servono specifiche revisioni e ampi controlli per la sicurezza mondiale. Insomma: il vaccino non deve fare più danni del virus stesso. Motivo per cui “parte di questo processo coinvolge anche il Comitato consultivo globale sulla sicurezza dei vaccini”. Un mega team che studia e ristudia più volte la procedura indicata per la soluzione, offrendo dunque ampissime garanzie sulla sua sicurezza e riuscita.

Nel frattempo, per non farsi trovare impreparati, si lavora anche alla distribuzione su scala mondiale. I vaccini – si legge sul sito – verranno consegnati in tutti i Paesi del mondo attraverso un complesso processo logistico, con un focus sulla temperatura con cui verranno conservati e la gestione delle scorse. “L’Oms sta lavorando con partner in tutto il mondo per accelerare ogni fase di questo processo”, si legge in conclusione.

