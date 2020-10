Urbano Cairo positivo al Covid, è ricoverato a Milano

Urbano Cairo è risultato positivo al Covid è da oggi è ricoverato a Milano, alla clinica San Paolo. Le sue condizioni di salute sono monitorate

La notizia è stata lanciata da ‘Dagospia’ e poi ripresa anche dal ‘Corriere della Sera, uno dei suoi giornali: da oggi Urbano Cairo è ricoverato sotto osservazione all’ospedale San Paolo di Milano dopo la positività al Coronavirus per tutti gli accertamenti del caso.

L’imprenditore alessandrino, residente di Cairo Communication e di Rcs MediaGroup (Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, tutte le riviste) e di La7, oltre che del Torino è in condizioni abbastanza buone. Lo rigferisvce proprio il sito del ‘Corriere’ mentre Dagospia aggiunge che sarebbe curato con il Remdesivir.

Si tatta dello stesso medicinale con il quale era stato seguito Donald Trump dopo il suo ricovero qualche settimana fa, uno dei due farmaci approvati in Europa contro il Coronavirus. L’ultima uscita pubblica di Cairo, solo mercoledì scorso per la partita di Coppa Italia il Torino e il Lecce allo stadio Olimpico-Grande Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Il nome di Urbano Cairo va ad allungare la lunga lista di Vip, italiani o residenti in Italia, che hanno annunciato nelle ultime settimane di essere positivi al Coronavirus. Come Carlo Conti, che questa sera comunque sta conducendo da casa la nuova puntata di ‘Tale e Quale Show’.

O come Gerry Scotti che ad inizio settimana ha comunicato la sua positività attraverso instagram, rassicurando di stare bene. In casa Mediaset anche il paopà di ‘Striscia la Notizia’, Antonio Ricci ricoverato in ospedale ad Albenga in via preventiva, e Valentino Picone che non può stare accanto a Ficarra.

E ancora, il rapper Marracash (compagno di Elodie) che ormai ne è venuto fuori e

Nina Zilli. Da ieri finalmente è uscita dall’incubo anche Federica Pellegrini che non era riuscita a trattenere le lacrime annunciando il risultato del suo tampone positivo.

Sempre di oggi è la notizia che anche Cristiano Ronaldo è guarito. Il campione portoghese dovrà sottoporsi ad un ultimo tampone di controllo prima di poter tornare in campo con la sua Juventus.