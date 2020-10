Oggi cantante e bomba sexy: l’avete riconosciuta?

Porta il fascino italiano femminile in giro per il mondo, oltre che la sua dote da cantante. Avete capito chi è questa bambina?

Ha portato la frangetta, come in questa foto, per tanti anni della sua carriera. Uno sguardo solare ed un sorriso che lascia trapelare tutta la spensieratezza di una bambina. È nata a Genova nel 1968, ha compiuto 52 anni in pieno lockdown, il 15 marzo. Ha vissuto i primi anni della sua vita con i nonni, a Sanremo, ma a quindici anni torna nella sua città natale dove frequenta il liceo linguistico. Un giorno, per caso, partecipa ad un concorso di bellezza e vince il titolo di Miss Lido.

Avete capito di chi si tratta? L’abbiamo vista in TV per la prima volta nel 1984 con il programma W le donne. La sua carriera da cantante comincia nel 1986 con il singolo Sexy Girl che diventa poi la sigla del Festival Bar.

Cantante e bomba sexy, la riconoscete?

Se tutti questi indizi ancora non vi sono serviti ad indovinare chi è, il suo album d’esordio si intitola ‘Sabrina’ che è anche il suo nome. L’abbiamo vista pochissimo tempo fa in TV, a febbraio 2020 accanto ad Amadeus nella seconda ed ultima serata. Qualche dettaglio sulla vita privata: ai suoi esordi ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994, tuttavia, conosce Enrico Monti che nel 2006 diventa suo marito: insieme hanno un figlio, Luca Maria, nato nel 2004.

Esatto, è Sabrina Salerno la cantante e bomba sexy di cui parliamo.