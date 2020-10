Google, arriva il nuovo Doodle per Halloween: un gioco ammazza fantasmi grazie al gattino nero Momo

Quest’anno Google ha deciso di festeggiare Halloween con un Doodle molto particolare. Un gioco interattivo con un gattino nero, di nome Momo, che dovrà ammazzare i fantasmi della festa più attesa del mondo anglosassone.

In pieno clima “Dolcetto o scherzetto?“, In attesa di domani si può trascorrere qualche minuto con il giochino sul motore di ricerca. Basta cliccare sul Doodle per vedere Momo assediato da fantasmi con semplici simboli che aleggiano sulle loro teste. Per sconfiggere i pesci-ghost, devi aiutare Momo a abbatterli con la sua bacchetta magica usando il cursore per disegnare i simboli. Quando sono presenti più simboli, è necessario disegnarli nell’ordine in cui appaiono da sinistra a destra.

Ci sono quattro livelli di gioco che diventano progressivamente più difficili da superare.

Google, arriva il nuovo Doodle per Halloween: un gioco ammazza fantasmi su quattro livelli

Il gioco interattivo si divide in quattro livelli. Il primo è chiamato stadio della luce solare. Presenta un nemico acquatico noto come Immortal Jellyfish, che quando si avvicina alla morte, può tornare allo forma di polipo e riavviare il suo ciclo di vita.

Il livello due ci porta più in profondità nell’oscurità con la Twilight Zone. Non ci sono segnali stradali, ma incontrerai un nemico noto come Boops Boops che ha grandi occhi tondi.

Per il livello tre, la Midnight Zone ti metterà contro il Vampire Squid, che nonostante il suo nome, non succhia né beve sangue. In effetti, non ha denti.

Se riesci a sopravvivere così a lungo, la tua quarta e ultima prova sarà in The Abyss, dove affronterai la Rana pescatrice. Questo inquietante abitante delle profondità marine ha una grande testa e una bocca che presenta lunghi denti simili a zanne. Bisognerà colpire un’escrescenza luminosa presente sulla sua spina dorsale per sconfiggerla e portare a casa il gioco.

All’inizio avrai a disposizione cinque cuori (o vite) che vengono persi ogni volta che un pesce tocca Momo. Il gioco finisce quando i cuori sono esauriti, ma puoi sempre ricominciare da capo.

