Covid-19, Cristiano Ronaldo è guarito: tampone negativo 

Cristiano Ronaldo, incubo Covid finito: il fenomeno portoghese, come annuncia la Juventus, è infatti risultato negativo all’ultimissimo tampone di queste ore. Il fuoriclasse ora scalda i motori in vista del campionato.

Incubo finito per Cristiano Ronaldo. 19 giorni più tardi dalla positività riscontrata nel ritiro della nazionale portoghese, il fenomeno lusitano è infatti risultato negativo al Covid-19. Ad annunciarlo è la stessa Juventus con una nota attraverso il proprio sito ufficiale: “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo”.

Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19

Via libera pertanto. “Il giocatore – si legge ancora – dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Una beffa considerando la strettissima vicinanza dall’impegno in Champions contro il Barcellona, ma pur sempre una notizia lieta in un momento estremamente delicato per i bianconeri causa avvio a rilento.

L’ex Real Madrid si prepara così per l’impegno di campionato di questo weekend, ovvero domenica alle 15.00 contro il neo promosso Spezia. Non ci saranno problemi per CR7 considerando l’allenamento intenso svolto anche durante l’isolamento, come testimoniato direttamente dai video postati via Instagram.

Ronaldo che in questi giorni è stato anche al centro di un’enorme polemica in Italia, dopo aver sbottato per il tampone ancora positivo alla vigilia della sfida contro il suo avversario Lionel Messi. “Il tampone è una str***ata”, aveva scritto l’atleta salvo poi cancellare il commento una volta scatenatasi la bufera tra mondo scientifico, politico e della comunicazione. Ora, messe le polemiche alle spalle, dovrà concedere la svolta alla Vecchia Signora.

