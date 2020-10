Arrivano ulteriori restrizioni in vista della festa di Halloween. Nel capoluogo sannita, il primo cittadino Clemente Mastella ha emanato l’ordinanza anti Halloween.

Nella giornata odierna il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 86 che contiene ulteriori misure di contenimento per contrastare l’epidemia da coronavirus. Fino al 14 novembre “sull’intero territorio campano è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria.

Mentre “da lunedì 2 novembre 2020 fino al 14 novembre, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia”. Questo cio che si legge sull’ordinanza, e a questa si aggiunge l’ordinanza “anti Halloween” indetta nel comune di Benevento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, la Regione Campania chiude le scuole dell’infanzia

Coronavirus, Benevento: varata ordinanza anti Halloween

Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di fare un intervento anti-covid, varando una serie di misure restrittive che saranno valide per i giorni 31 ottobre e 1 novembre. Le restrizioni riguardano la di Halloween e nell’ordinanza si legge il divieto di effettuare «manifestazioni di qualsiasi tipo che siano riconducibili alla festa di Halloween”.

L’ordinanza indetta dal primo cittadino del capoluogo sannita, inoltre prevede il divieto di “accedere agli esercizi commerciali e ai pubblici seguendo quelle che sono le usanze della festa di Halloween”.

Il divieto è rivolto anche agli operatori commerciali ai quali viene vietato di “mettere a disposizione del pubblico qualsiasi tipo di leccornie come caramelle, dolciumi o qualsiasi altra cosa che possa essere regalata da usanza festiva”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Google, arriva il nuovo Doodle per Halloween: un gioco ammazza fantasmi