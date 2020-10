Compra smartphone su Amazon, uno Xiaomi. Quando il pacco gli arriva, però, nel pacco trova soltanto del sapone.

Amazon è uno degli e-commerce più importanti del mondo, con milioni di utenti che acquistano di tutto ad un prezzo di solito piuttosto vantaggioso. In particolare sono gli articoli tecnologici e soprattutto gli smartphone che sono apprezzatissimi e continuamente acquistati sul colosso di Jeff Bezos, che mette in saldo dei dispositivi di alto livello praticamente ogni giorno. Per questo motivo le persone che fanno degli acquisti anche importanti dal punto di vista della tecnologia, fidandosi di Amazon, sono sempre di più. Questo perché la sicurezza delle transazioni tramite la multinazionale americana è molto alta, e i pacchi arrivano sempre a destinazione. Tuttavia un utente è arrivato, al posto di uno smartphone, del sapone. Una storia davvero pazzesca, che sta facendo il giro del mondo in questo momento, suscitando grandissimo interesse.

Compra smartphone su Amazon, gli arriva del sapone – FOTO

Una persona che è iscritta ad Amazon ha deciso di acquistare online uno Xiaomi Redmi 8A. Un dispositivo entry level, che potrebbe fare comodo a chi necessità uno smartphone di qualità ad un prezzo molto conveniente. Forse troppo conveniente. L’uomo infatti, quando ha aperto contento il pacco che gli è arrivato a casa, ha trovato una brutta sorpresa. Non è arrivato infatti uno smartphone, ma addirittura una saponetta. Un oggetto che di certo non ha lo stesso costo e la stessa utilità di uno smartphone. Per questo motivo ha postato la foto online, ovviamente chiedendo ad Amazon di riparare questo grossolano errore che è capitato e iniziare a muovere la catena di distribuzione per consegnargli lo smartphone che ha pagato.

