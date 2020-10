Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: già scelto il sostituto in caso di risultato negativo nel prossimo turno di campionato. Non sono esclusi a questo punto colpi di scena già nel corso dei prossimi giorni in casa bianconera.

In casa Juventus sono ore caldissime dopo la pesante sconfitta interna contro il Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La posizione del tecnico Andrea Pirlo non sembra più così salda come qualche settimana fa e non sono esclusi colpi di scena nel corso dei prossimi giorni. Proprio in tal senso, appare decisiva la trasferta di campionato sul campo dello Spezia in programma domenica alle ore 15: in caso di risultato negativo, potrebbe esserci davvero un ribaltone sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Proviamo, però, a mettere ordine e a fare ulteriore chiarezza su questa importantissima vicenda.

Calciomercato Juventus, Pirlo sulla graticola: le ultimissime

Dalla Spagna, proprio in queste ore, arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo quanto riferito dal portale ‘Don Balon’, le strade di Pirlo e della Juventus potrebbero separarsi definitivamente in caso di risultato negativo contro lo Spezia. Ma non è finita qui: la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe inoltre già scelto il suo sostituto, ovvero Simone Inzaghi. L’attuale allenatore della Lazio è un vecchio pallino della Juve, ma in tutta realtà appare improbabile al momento un suo trasferimento a Torino, a stagione in corso. In ogni caso, seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

