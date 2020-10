Calciomercato Inter, Bastoni in uscita: gradito da una big

Calciomercato Inter. Alessandro Bastoni sta dimostrando il suo valore, pertanto diventa appetibile anche ai maggiori club europei

L’Inter di Antonio Conte sta disputando una buona stagione, forse non quanto le aspettative, ma comunque ottiene buoni risultati. Quest’anno, alla corte del tecnico pugliese è arrivato anche Alessandro Bastoni di ritorno dal prestito con il Parma. Il giovane, classe ’99 è un difensore centrale mancino con il fiuto del gol e non perde mai occasione di dimostrarlo.

Proprio il giovane difensore ha avuto l’occasione di esordire in un grosso palcoscenico che è la Champions League. È risaputo sia la vetrina più in voga d’Europa, dove le big mettono i propri occhi. Contro il Borussia Mönchengladbach ha anche servito l’assist del 2-2 segnato da Romelu Lukaku che ha permesso ai nerazzurri di incassare almeno un punto contro la squadra tedesca.

Calciomercato Inter, Alessandro Bastoni verso una big

Nonostante la prima esperienza in Champions League, il giovane proveniente dal vivaio dell’Atalanta ha messo in campo tutta la sua capacità per impressionare il grande palcoscenico. Qualcuno, tra le big, si è già accorta del talento classe ’99. Proprio per paura che qualcuno possa strapparlo dalle braccia di Antonio Conte, Marotta e Ausilio stanno facendo carte false pur di tenerlo con loro. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato un incontro con l’agente del ragazzo, per affrontare il discorso del contratto in scadenza nel 2023.

L’accordo che propone l’Inter è di portare la scadenza al 2025 aumentando gli emolumenti che partiranno da 2,5 milioni a salire. Le parti sembrano vicinissime e l’accordo pare soddisfarre tutte le parti in causa: manca la firma. Attento a Pep Guardiola ed il Manchester City alle calcagna.