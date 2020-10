Apple One, arriva il pacchetto unico per tutti i servizi: come funziona l’abbonamento mensile per usufruire di tutte le piattaforme della “Mela”

Un giorno importante per tutti i clienti Apple. Viene lanciato oggi, venerdì 30 ottobre, il pacchetto di servizi per Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News + e Fitness +, per usufruire di tutto con un unico abbonamento mensile. Prezzi convenienti e accesso diretto a tutte le piattaforme principali messe a disposizione dalla “Mela”.

Lo chief financial officer dell’azienda di Cupertino, Luca Maestri, ha dichiarato a Bloomberg che Apple One sarà finalmente disponibile da oggi con tre diversi livelli di bundle: Individuale, Familiare e Premier. Apple aveva annunciato il lancio di One lo scorso settembre, durante un evento dedicato.

Tutti i nuovi abbonati a Apple One ricevono 30 giorni gratuiti. Ecco quanto costerà ogni livello al momento del lancio:

Individuale: ottieni Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud per 15 dollari al mese.

Famiglia: fino a sei membri della tua famiglia ricevono Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB di iCloud per 19 dollari al mese.

Premier: include tutti gli altri vantaggi, ma aumenta lo spazio di archiviazione di iCloud a 2 TB al mese e aggiunge abbonamenti al servizio di riviste e giornali News + e al servizio Fitness +, per 29 dollari al mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> USA contro Google, accordo segreto con Apple è illegale

Apple One, arriva il pacchetto unico per tutti i servizi: prezzo mensile super conveniente

Nello specifico, parlando di Fitness +, l’attesa App per l’attività fisica, non ha una data di lancio definitiva. In un periodo di lockdown generalizzati avere a disposizione un piano per allenarsi a casa, abbiamo scoperto essere piuttosto importante. Il CFO, Luca Maestri, ha detto a Bloomberg che l’app verrà lanciata negli Stati Uniti “questo trimestre”, o entro la fine dell’anno, con allenamenti per yoga, ciclismo, corsa, esercizi di forza e altri tipi di attività. Costerà 9,99 dollari al mese se non è inclusa in Apple One.

Maestri ha lanciato la notizia di Apple One poco dopo che l’azienda californiana ha pubblicato i suoi guadagni del quarto trimestre. Il CEO Tim Cook ha detto che la società “ha concluso un anno fiscale record, nonostante le avversità della pandemia“.

Per la serie che non tutta l’economia mondiale ci sta rimettendo con il Covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google e Apple, USA iniziano causa legale contro le due aziende