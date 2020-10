Whatsapp, arrivano nuovi stickers con l’ultimo aggiornamento

Con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp, attualmente presente nella versione beta di Android, arrivano nuovi stickers: i dettagli

Whatsapp è sempre pieno di sorprese. L’ultima riguarda l’aggiornamento dell’app per Android, attualmente disponibile solo nella versione beta. Al suo interno, come scoperto dai colleghi di WaBetaInfo, figurano pacchetti nuovi di stickers disponibili in chat.

La nuova versione riguarda la build 2.20.205.4 ed include i pacchetti Cutie Pets, contenenti stickers statici, e Tonton Friends che sono invece animati. (In basso l’immagine).

Per poter usufruire dei nuovi pacchetti, per il momento, bisogna iscriversi al programma di test. Nelle prossime ore arriveranno anche nella versione iOS di Whatsapp.

LEGGI ANCHE—> Amazon Luna, il servizio per giocare in streaming: la novità

Whatsapp, sfondi avanzati per tutte le chat: la novità

Whatsapp, per ciò che riguarda la versione 2.20.120.19 per iOS, ha rilasciato la possibilità di scegliere sfondi diversi per ogni chat. Sono stati inseriti anche nuovi sfondi avanzati: si tratta di temi specifici chiari e scuri che permettono di modificarne la luminosità per adattarla alle nostre esigenze. Saranno 32 i nuovi sfondi chiari e 30 quelli scuri. Insieme a questa novità, anche quella riguardante alla facoltà di silenziare la chat in maniera permanente.

Altra novità, sia per Android che per iOS, in vista di fine anno/inizio nuovo sono quelle legate ai contatti business come i cataloghi nelle chat. Non da meno i messaggi che si autodistruggono.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020

LEGGI ANCHE—> Zoom, ora è possibile attivare il livestream su Youtube: come fare