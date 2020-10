Real Madrid, assurda polemica Benzema Vinicius: “Non passategli la palla”. L’increscioso fatto è avvenuto durante la sfida di Champions tra “Le Merengues” e Borussia Monchengladbach

Il Real Madrid ha sfiorato la seconda sconfitta consecutiva in Champions League contro il Borussia Monchengladbach l’altra sera. Dopo la debacle nell’esordio casalingo con lo Shakhtar, gli uomini di Zidane cercavano il riscatto contro i tedeschi. In realtà un gol di Casemiro allo scadere ha salvato “Le Merengues“, ora ultimi nel girone B. Diventa ora decisiva la sfida di settimana prossima contro l’Inter di Antonio Conte, reduce anch’essa da un pareggio in Ucraina.

Il fatto del giorno però non riguarda un gesto tecnico in campo ma una polemica scoppiata durante l’intervallo del match in Germania.

Le telecamere del canale francese “Telefoot” hanno catturato il momento in cui Benzema ha parlato con il connazionale Ferland Mendy del lavoro che doveva svolgere sulla fascia sinistra.

“Fa quello che vuole. Fratello, non giocare con lui! Oh mio Dio. Gioca contro di noi”. Queste le parole pronunciate in francese dal centravanti “Blanco” con riferimento al brasiliano Vinicius.

Vinicius ha avuto una serie di occasioni da rete comode per risollevare il Real contro il Borussia, tutte puntualmente sciupate in malo modo. Da qui nasce il nervosismo del collega di reparto Benzema, spazientito dall’imprecisione dell’attaccante brasiliano.

Mendy, come consigliato dal connazionale, ha smesso di passare il pallone alla giovane ala, poi sostituito da Zidane al 70′ per Hazard.

A Madrid è scoppiata la polemica per quanto avvenuto, a testimonianza delle difficoltà nello spogliatoio dei campioni di Spagna.

GUARDA IL VIDEO: