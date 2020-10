Playstation Plus, svelati i giochi gratis di Novembre: tutte le novità

Si rinnova l’offerta di Playstation Plus, che mette gratis sullo store diversi giochi. Andiamo a vedere tutte le novità di novembre.

Anche per il mese di novembre, Playstation Plus annuncia tutte le offerte per Playstation 4 e 5, tra cui diversi giochi gratis per tutti coloro che posseggono un abbonamento. La nuova offerta presenterà anche il primo gioco in offerta per Playstation 5, stiamo parlando de “La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra“, “Hollow Knight” disponibili dal 3 novembre e “Bugsnax” a disposizione dal 12 novembre.

Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli e le trame dei tre giochi messi in offerta da PS Plus. Inoltre ricordiamo che a partire dal 3 novembre non sarà più possibile scaricare i giochi gratuiti del mese di Ottobre, ossia: Vampyr e Need For Speed Payback. Quindi se non li avete ancora scaricati è il momento di farlo, prima di perdere l’incredibile offerta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> PlayStation, aggiornamento dell’app in arrivo: le novità

Playstation Plus, tutti i giochi gratis di Novembre: la trama

Sono ben tre i giochi gratis offerti da PS Plus per il mese di Novembre. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetta dalla trama dei tre prodotti in offerta.

La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra : Altro capitolo in compagnia del ranger Talion e della sua metà dalle forme elfiche Celebrimbor. I due protagonisti sono uniti da un destino in comune, sconfiggere il malefico Sauron, all’interno di un’ambientazione open world dalle caratteristiche spettacolari, pieno di personaggi con cui interagire. Il videogioco è ripreso direttamente dalla saga di J.R.R. Tolkien .

: Altro capitolo in compagnia del ranger Talion e della sua metà dalle forme elfiche Celebrimbor. I due protagonisti sono uniti da un destino in comune, sconfiggere il malefico Sauron, all’interno di un’ambientazione open world dalle caratteristiche spettacolari, pieno di personaggi con cui interagire. Il videogioco è ripreso direttamente dalla saga di . Hollow Night : Disponibile gratuitamente, il gioco si presenta come uno straordinario metroidvania , che trova la sua ambientazione in un Regno in rovina, afflitto da una letale piaga che noi, nei panni di un cavaliere senza nome dovremo debellare. Acclamato dalla critica, il gioco è descritto come un’esperienza coinvolgente, impegnativa e straordinaria dal punto di vista artistico.

: Disponibile gratuitamente, il gioco si presenta come uno straordinario , che trova la sua ambientazione in un Regno in rovina, afflitto da una letale piaga che noi, nei panni di un cavaliere senza nome dovremo debellare. Acclamato dalla critica, il gioco è descritto come un’esperienza coinvolgente, impegnativa e straordinaria dal punto di vista artistico. Bugsnax: Dal 12 novembre sarà disponibile anche il primo titolo gratuito per Playstation 5. Infatti in concomitanza con l’uscita della nuova console in Usa ed in Giappone, approda anche il gioco scaricabile gratuitamente. Il prodotto è caratterizzato da un’avventura stravagante e colorata, in cui i protagonisti saranno dei personaggi metà insetto e metà snack, appunto Bugsnax.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Instagram allunga le dirette, ora si può registrare fino a 4 ore

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !