Ornella Vanoni anche è positiva al Covid-19: lo annuncia la cantautrice attraverso la propria pagina Facebook con tanto di foto direttamente dal suo letto.

Anche Ornella Vanoni è positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è la stessa artista con un post via Facebook. “Mi ha presa! Sto bene”, riferisce l’86enne di Milano immortalandosi sotto le coperte per i chiari sintomi influenzali. Ovviamente sono seguiti tantissimi messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione dei suoi fans nella sua pagina.

Ornella Vanoni positiva al Covid-19

La cantante, molto sensibile all’argomento, appena la scorsa settimana aveva diffuso un messaggio importante via social: “Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi “coprifuoco”. Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra”.

Non ci sono dettagli su come e dove possa aver contratto il coronavirus, ma potrebbe essere stata fatale una visita ricevuta in casa. Secondo quanto giunge, infatti, la signora del pop e del jazz sarebbe stata particolarmente attenta e rintanata in casa limitando le uscite solo lì dove fosse strettamente necessario.

Ora, considerando l’età che la colloca in una delle fasce più a rischio, dovrà prestare particolare attenzione. Ma fortunatamente – come appunto detto dall’ex attrice – sta bene e al momento non avverte problematiche particolari. Famiglia e amici, ovviamente, la stanno seguendo con grande attenzione malgrado tutte le problematiche del caso.

