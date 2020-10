Nizza, Macron: “Si è trattato di un attentato terroristico islamista”

Nizza, il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato i fatti di oggi come un attentato terroristico islamista

La Francia e il mondo intero sono ancora sotto shock per quanto successo questa mattina a Nizza. Un 23enne ha sgozzato e ucciso tre persone nella cattedrale di Notre Dame, gridando Allahu Akhbar. Fermato dalla polizia, si trova ora ricoverato in terapia intensiva e ancora non sono note le cause del suo folle gesto.

Sul posto è giunto anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha subito parlato di attacco terroristico islamista. “Innanzitutto, rivolgo il mio totale sostegno all’intera nazione di cattolici in Francia e nel mondo. Dopo l’uccisione del padre Hamel nel 2016, ancora una volta i cattolici sono stati attaccati nel nostro paese” le sue parole: “Siamo al loro fianco. In Francia c’è una sola comunità, che è quella nazionale. Uniamoci e non cediamo allo spirito della divisione“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nizza, attentato nella chiesa di Notre-Dame: 3 morti e diversi feriti

Nizza, Erdogan: “Parigi dovrebbe evitare retorica contro musulmani”

Continuano ad arrivare commenti dal mondo, dopo l’attentato avvenuto questa mattina nella cattedrale di Notre Dame a Nizza. In una serie di tweet diffusi dal responsabile della comunicazione della presidenza turca, è stato espresso anche il pensiero del presidente Erdogan. Nel corso degli ultimi giorni, il premier da Istanbul aveva lanciato diversi messaggi di protesta contro le condizioni dei musulmani in Europa e, in particolare, proprio in Francia. “La nostra richiesta alla leadership francese è quella di evitare ulteriore retorica incendiaria contro i musulmani” si legge nei tweet: “Piuttosto, si impegnasse nella ricerca dei responsabili degli ultimi atti di violenza“.

Fahrettin Altun, il responsabile della comunicazione, ha poi continuato da Twitter. “L’Islam non può e non deve essere usato in nome del terrorismo, e questo deve essere chiaro” ha continuato: “Da parte nostra, c’è la condanna incondizionata all’attacco terroristico di Nizza. Si tratta di una violenza insensata che non ha nulla a che vedere con i musulmani“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francia, ancora terrore: un uomo armato è stato ucciso ad Avignone