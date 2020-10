L’attaccante della Reggina, con un passato al Napoli e all’Atalanta, si è reso protagonista di un bellissimo gesto fatto nei confronti della squadra argentina con la quale ha esordito nel mondo del calcio.

German Denis, attaccante della Reggina con un passato in A con le maglie di Napoli e Atalanta, non dimentica le sue origini. Infatti, il classe 1981 originario di Lomas de Zamora, ha deciso di aiutare la sua ex squadra, quella che lo ha lanciato nel mondo del calcio.

Il meglio di sé, dunque, Denis non lo da solo in campo ma anche fuori dal rettangolo verde. L’ex attaccante del Napoli, infatti, è stato protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà indirizzato al Club Atletico Talleres. La squadra argentina dalla quale ha avuto inizio la sua carriera calcistica.

Napoli, Denis: gesto di solidarietà verso la sua ex squadra

Come ha annunciato il club argentino, l’ex attaccante del Napoli ha acquistato 280 sacchi di cemento. Questi sono serviti alla società dell’America Latina per completare i lavori di ricostruzione dello stadio che ospita le gare casalinghe.

Il Club Atletico Talleres, a causa del coronavirus, riversa in gravi difficoltà economiche e perciò la società aveva avviato una raccolta fondi sul web. La raccolta non era stata completata se non grazie all’intervento di German Denis, il quale non dimentica il suo passato e le sue origini.

