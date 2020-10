Meteo, arriva un potente anticiclone: giornata calda, ma non per tutti

Migliora il meteo sulla penisola, con l’arrivo dell’anticiclone sahariano. Il flusso di aria calda, però, non raggiungerà tutta l’Italia.

Second gli esperti del settore, nei prossimi giorni, il meteo è destinato a migliorare anche grazie all’ingresso di un’anticiclone sahariano sulla penisola. Ma i suoi effetti non saranno uniformi, infatti il flusso di aria calda non arriverà su tutta la penisola. Il flusso d’aria calda arriverà direttamente dall’Africa settentrionale, dalla zona occupata dal deserto del Sahara. Seppur proveniente da una zona calda, l’anticiclone sahariano in autunno/inverno ha degli effetti ben differenti sul meteo.

Così con l’arrivo del flusso di arira calda, il meteo sulla penisola avremo un meteo prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Ad accompagnare questo giovedì ci penserà un clima particolarmente gradevole, specialmente durante le ore centrali della giornata. Stesso scenario si prospetta per la giornata di venerdì e fino agli ultimi giorni della settimana. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna sui tre settori della penisola.

Meteo, arriva l’anticiclone: clima gradevole su gran parte del Paese

Durante la gioranta odierna, quindi, avremo un ulteriore miglioramento dal punto di vista meteo, con l’arrivo dell’anticiclone africano. Infatti la perturbazione collegata al nostro paese è in movimento verso la Grecia e esta abbandonando il paese, favorendo un miglioramento meteorologico. Infatti l’Italia sarà adesso occupata da un robusto campo di alta pressione, che porterà ad una serie di giornate dal clima stabile. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori durante questo giovedì.

Sulle regioni del Nord Italia noteremo un notevole miglioramento meteo. Infatti l’anticiclone porterà via le precipitazioni degli ultimi giorni, favorendo una giornata di sole su gran parte del settore. Avremo quindi un clima stabile, con cieli parzialmente nuvolosi e l’assenza di piogge durante il corso della giornata. Qualche addensamento in più sulla Liguria, ma non sono previsti fenomeni. Le temperature riamrranno stabili, con massime tra i 16 ed i 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un graduale aumento di nubi nel cielo, con foschie dense e piogge residue specialmente tra Toscana e Umbria. Altrove la situazione sarà differente, con cieli in prevalenza nuvolosi e fitte nebbie nelle valli. Migliora il meteo sulla costa Adriatica, dove avremo una giornata caratterizzata dal sole, con qualche nuvola di passaggio nei cieli. Le temperature, anche qui, rimarranno stabili con massime tra i 15 ed i 20 gradi.

Infine discreto miglioramento anche al Sud Italia, dove avremno una gioranta segnata dalla variabilità e qualche fenomeno isolato sulle regioni tirreniche. Infatti qualche lieve pioggia continuerà a abagnare parte della Calabria. Altrove, invece, avremo una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola che caratterizzerà il cielo. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra i 16 ed i 20 gradi.

