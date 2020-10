Gemma Parison, madre di Silvia Toffanin, è scomparsa nella giornata di oggi. A diffondere la notizia la redazione di Verissimo attraverso un post Instagram.

Un grave lutto ha colpito la presentatrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Oggi, giovedì 29 ottobre è venuta a mancare sua madre Gemma. La notizia ha scosso i tantissimi fan della consorte di Pier Silvio Berlusconi, i quali hanno commentato nel post Instagram pubblicato da Verissimo di esserle vicina in questo momento.

La conduttrice di Verissimo non ama i social, e dunque la notizia della scomparsa di sua madre è stata diffusa dalla pagina ufficiale del programma da lei condotto. Silvia non ama i social e quindi un suo commento in merito sul web è da escludere.

Lutto per Silvia Toffanin: morta la madre Gemma Parison

Gemma Parison, madre della conduttrice televisiva Silvia Toffanin, è venuta a mancare nella giornata di oggi: giovedì 29 ottobre. La madre della presentatrice di Verissimo era malata da un po’ di tempo. Il suo addio, dunque, non è stato improvviso ma non per questo sicuramente meno doloroso.

Per la Toffanin è stato di sicuro un duro colpo e per riprendersi, alla conduttrice servirà un po’ di tempo. La conduttrice non ama i social ne tantomeno parlare della sua famiglia. È successo di rado che Silvia parlasse di se e della sua famiglia in un’intervista, ma in una delle poche che ha rilasciato ha parlato della sua carriera.

All’età di 18 anni Silvia Toffanin, decisa a iniziare la carriera nel mondo della moda, ha lasciato casa sua. La madre, Gemma Parison, non le ha dato mai contro e l’ha supportata in tutto e per tutto.

La sua perdita dunque è un duro colpo e a diffondere la notizia è stata la redazione di Verissimo la quale ha scritto pubblicamente un messaggio di affetto verso la padrona di casa.

