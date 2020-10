Inter, tegola per Antonio Conte: i risultati degli accertamenti di Lukaku

Uno scontro di gioco contro lo Shakhtar in Champions League, è arrivato il risultato degli esami per Romelu Lukaku

L’Inter di Antonio Conte è sceso in campo l’altro ieri sera, martedì 27 ottobre, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Un risultato scarno per i nerazzurri, un 0-0 che non è né carne né pesce, ma che permette alla squadra di collezionare un punto per questa prima fase a gironi. Purtroppo, la spiacevole notizia è stata un’altra: durante il match, il centravanti Romelu Lukaku ha subito un fallo particolare.

Nonostante il brutto fallo, Romelu Lukaku ha dato la carica e la spinta alla squadra fino alla fine della partita che si è comunque conclusa con un pareggio. Al termine del match, quando i giocatori hanno fatto rientro a Milano, il centravanti belga è stato sottoposto ai dovuti accertamenti.

Inter, che tegola l’esito degli accertamenti di Lukaku: il comunicato

Stando al comunicato ufficiale del club nerazzurro, “Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”.

Non è ancora chiaro quanto tempo Lukaku dovrà star fuori, molto dipenderà anche dalla sua capacità di recuperare, ma è un elemento chiave per questa squadra ed Antonio Conte non potrà farne a meno per troppo tempo.

L’Inter sarà occupato già questo sabato alle 18:00 per la sfida contro il Parma a San Siro. Di certo non sarà una passeggiata per Antonio Conte ed i suoi che sfideranno una squadra di tutto rispetto che ha voglia di far bene in campionato.

